x x

SARONNO – “Ospedale di Saronno, senza medici è inutile fare lavori”: Alberto Paleardi, storico esponente della politica saronnese, è pessimista riguardo alle prospettive del nosocomio di piazza Borella, “se non si troverà tutto il personale che manca”.

Paleardi fa riferimento all’intervista rilasciata ieri ai giornali milanesi dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, “che ha parlato di difficoltà per la sanità lombarda a reperire il personale necessario, se non saranno disponibili i fondi del Pnrr. A Saronno, si sa, la primissima criticità è legata proprio alla mancanza di personale. Senza i medici, le annunciate opere di miglioria, vedremo quando e come, potrebbero rivelarsi del tutto inutili”.

Per Paleardi l’unica soluzione “è rendere attrattivo l’ospedale di Saronno per i medici, facendolo diventare punto di riferimento regionale per almeno qualche specialità. Mentre negli ultimi anni si sono viste solo “inaugurazioni” di macchinari magari manco dell’ultima generazione o per opere che possono rientrare nella normale manutenzione”.

Fa discutere in questi giorni in città la proposta di un consiglio comunale aperto sull’ospedale.

04052023