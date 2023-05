x x

SARONNO – “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica, raggruppamento di cittadine e cittadini che ha promosso la grande manifestazione del 15 aprile scorso, torna in piazza sabato 13 maggio dalle 10”.

Inizia così la nota del comitato che annuncia una nuova mobilitazione.

“Gli abitanti del Saronnese sono invitati a partecipare all’assemblea dei cittadini che si svolgerà in piazza Libertà con posti a sedere e microfono aperto a tutti gli interventi sul tema della sanità pubblica e del piano di rilancio dell’ospedale di Saronno che l’assessore regionale Bertolaso ha promesso di presentare ai sindaci del comprensorio il prossimo 9 maggio.

Il gruppo “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica” ha scritto una “lettera pubblica” al sindaco di Saronno per chiedere a lui e ai suoi colleghi e colleghe del Saronnese di rendere immediatamente pubblico il contenuto del “piano Bertolaso” non appena verrà loro presentato, dato che l’assessore regionale ha deciso di non renderlo immediatamente disponibile ai cittadini. Al sindaco di Saronno e ai suoi colleghi è stato inoltre richiesto di partecipare all’assemblea pubblica, dove ogni persona potrà intervenire pubblicamente per costruire la proposta della cittadinanza per il futuro dell’ospedale di Saronno e della sanità pubblica del territorio.

Infine, gli abitanti del Saronnese verranno invitati a partecipare in massa anche al consiglio comunale Aperto di prossima indizione per discutere sull’emergenza sanitaria del territorio e votare una mozione per impegnare anche formalmente la città di Saronno a chiedere provvedimenti regionali urgenti e indifferibili per la sanità territoriale.

