CARONNO PERTUSELLA – Chi ci facevano due ragazzi sul tetto dello stabile abbandonato, la torre che si trova alla periferia di Caronno Pertusella? A chiederselo, con preoccupazione, sono stati i cittadini che ieri hanno notato movimento all’interno dell’edificio ed in particolare sul tetto. E’ una struttutra da tempo abbandonata, il cantiere non si è mai concluso, già in passato si sono registrate presenzedi persone non autorizzate, entrate per dormire o girinzolare, col rischio di farsi male o cadere.

Cantiere incompiuto

La torre, anzi le torri perchè si tratta di due stabili simili, sono gli unici due grattacieli di Caronno Pertusella alte 14 piani ed incompiute da una decennio, si trovano fra via Trieste e via Edison. Da tempo il Comune sta seguendo l’evolversi della vicenda con la speranza che il cantiere possa ripartire; a sui tempo si era fermato per questioni economiche, relativo ad una controversia fra l’azienda costruttrice e la banca che aveva concesso il mutuo.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social e che testimonia l’accaduto)

06052023