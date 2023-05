x x

SARONNO – Tentato furto l’altra notte alla farmacia di via Dante Alighieri, alla periferia sud di Saronno. I malviventi hanno cercato di forzare la saracinesca per entrare, non ci sono riusciti e sono scappati a mani vuote. Non si sa se siano stati disturbati da qualche passante o da qualcuno che magari stava rientrando nel condominio al cui pian terreno si trova la farmacia o magari fosse arrivati qualcuno nel vicino posteggio pubblico. In ogni caso i malviventi hanno rinunciato all’impresa e se ne sono andati.

Si tratta delle stesse persone che negli ultimi giorni hanno messo a segno diversi piccoli furti notturni in città? A questo interrogativo stanno cercando di rispondere i carabinieri tramite le loro indagini.

(foto: la farmacia di via Dante presa di mira dai ladri)

06052023