SARONNO – E’ tornato a casa dopo aver lasciato in agitazione proprietari e il fratello per giorni Birillo in gatto saronnese che vive alle porte del Parco Lura.

I proprietari ieri sera sono usciti per l’ennesimo tentativo di ricerca armati di crocchette. L’hanno trovato e recuperato in una cantina di via Legnani.

Birillo ha una storia particolare, come racconta il proprietario: “Era stato trovato in viale Prealpi, probabilmente abbandonato dalla madre spaventata da qualcosa, a poche ore di vita con ancora il sacco e cordone attaccati, occhi chiusi. Aveva trovato, fortunosamente, noi e una seconda mamma che lo ha allattato fino allo svezzamento al gattile di Gallarate, “Pensiero meticcio”. Rientrato a Saronno ha vissuto con noi un anno”.

Il ritorno del gatto è stato apprezzatissimo anche dal fratello che ha passato gli ultimi giorni a miagolare in attesa del ritorno di Birillo.