SARONNO – Arrivato al lavoro per preparare il plesso scolastico per la giornata degli studenti della scuola elementare Ignoto Milite e il liceo Legnani il personale dell’istituto di via Antici ha trovato due giovani quasi trentenni che avevano passato la notte nello spogliatoio destinato alle studentesse del liceo.

E’ successo ieri mattina e purtroppo non è una novità. Da qualche tempo infatti una delle porte incendio del plesso di proprietà comunale è danneggiata tanto da permettere l’apertura dall’esterno. Così i due intrusi sono entrati, ancora una volta, nell’istituto scolastico. Alle vista dei dipendenti i due si sono dileguati ma sono stati rintracciati ed identificati. Come detto sono due giovani non ancora trentenni senza fissa dimora.

Non è la prima volta che si verificano queste incursioni notturne che in alcune circostanza hanno coinciso anche con furti di oggetti personali degli studenti. Proprio dai giovani e dal personale del liceo arriva grande preoccupazione e l’invito all’Amministrazione a provvedere alle riparazioni del caso in modo da evitare il verificarsi l’ennesimo caso di effrazione nelle ultime settimane di scuola.

