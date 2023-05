x x

FINALE LIGURE – “Ehi ma quella è la direttrice de ilSaronno!”. Così ieri sera sabato 6 maggio ad Anso meeting l’evento organizzato da Anso, Edinet a Pietra Ligure è andata in scena una carrambata saronnese.

Alle 20 nel rinomato stabilimento balneare Bagni Boncardo di Finale Ligure era in programma il Beach party di Anso Meeting evento conviviale legato alle due giorni dedicata all’editoria digitale. Proprio mentre la direttrice de ilSaronno Sara Giudici arrivava all’evento con alcuni editori è stata riconosciuta da alcuni saronnesi che passeggiavano sul lungomare di Finale Ligure.

Ovviamente non è mancata una foto ricordo dell’inatteso incontro qualche chiacchiera sull’evento ligure e sui primi appuntamenti in città ossia la festa promozione oggi domenica 7 maggio allo stadio Colombo Gianetti per l’Fbc Saronno.

Stamattina ultimi incontro per l’evento che ha visto la partecipazione de ilSaronno ad approfondimenti sui temi legati all’editoria digitale, al mondo dei social e all’evoluzione del giornalismo.

