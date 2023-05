x x

SARONNO- nonostante il pilota saronnese continui a collezionare podi e ottimi risultati nel campionato Zinox Formula 2.0, la carenza di sponsor rischia di mandare in fumo un campionato fin qui luminoso e ricco di soddisfazioni.

“La gara che disputerò fra due settimane al Red Bull Ring in Austria rischia di essere l’ultima di questa stagione. L’assenza di sponsor disposti a coprire gli elevati costi di un Motorsport potrebbe far sfumare tutto l’impegno mio e del team, che finora ha portato a risultati elevati. Sarebbe un vero peccato chiudere i battenti anzitempo per questo motivo, anche considerando che la sfilza di podi ha reso possibile la vincita del titolo e lo scatto in Formula 3.”

Queste le parole di Laurence Balestrini, che si augura di trovare uno sponsor prima della quarta tappa del campionato prevista a Vallelunga a giugno, dopo il podio e il quarto posto assoluto ottenuti rispettivamente al Mugello e a Imola.

