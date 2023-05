x x

a prevendita della nuova meme coin AiDoge ha riscosso un enorme successo, raccogliendo oltre 1.500.000 dollari in poco più di una settimana. Il motivo dell’interesse suscitato è dovuto all’idea innovativa del team, che ha messo insieme un sistema per generare meme basati sulle crypto e l’intelligenza artificiale.

La prevendita del token si trova nella sua terza fase, a un prezzo di 0,0000268 dollari, che tende a crescere man mano che si va avanti e fino all’arrivo del listing sugli exchange. Le fasi previste sono in totale 20, per cui conviene acquistare in anticipo, prima che il prezzo salga troppo.

AiDoge mescola AI, meme crypto e ricompense

Con i token di utilità di AiDoge sarà possibile agire sulla piattaforma, allo scopo di sfruttare le sue funzionalità e generare dei meme. Il team ha in progetto di creare una bacheca pubblica, sulla quale verranno pubblicati i meme, che saranno poi sottoposti alla votazione della community: i più gettonati avranno maggiore visibilità e riceveranno come premio dei token AI.

Sarà inoltre possibile metterli in staking, così da ottenere delle ricompense giornaliere e delle entrate passive. Il team ha anche in programma di creare altri metodi per incentivare la partecipazione degli utenti alla piattaforma, creando così una solida community.

Come funziona AiDoge?

AiDoge si serve dell’AI per creare meme: il modello linguistico utilizzato, GPT (Generative Pre-Trained Transformer) usa set di dati di meme e notizie del mondo crypto a questo scopo. Ogni modello usa l’apprendimento automatico, quindi impiega una grande quantità di dati per consentire agli utenti di generare meme sempre aggiornati.

Per questo motivo, nel momento in cui la piattaforma verrà usata con costanza da una community consolidata, AiDoge sarà in grado di generare meme sempre migliori, grazie a un processo di perfezionamento che garantirà di essere costantemente in linea o addirittura in anticipo con le tendenze.

Oltre all’aspetto divertente e remunerativo della piattaforma, gli utenti vengono attratti anche dalla possibilità, prospettata dal team, di diventare creator di alto livello e in questo modo avere accesso a funzioni premium. C’è inoltre da dire che la piattaforma ha una natura decentralizzata, in quanto i possessori di token Ai potranno partecipare alle votazioni relative alle decisioni sulla governance del progetto.

AiDoge è sicura?

Un altro aspetto che attrae gli investitori è il fatto che AiDoge funzioni su una rete decentralizzata, quindi non c’è alcuna possibilità che i dati vengano manipolati o che si incontrino degli errori. Di conseguenza, la piattaforma è sicura.

AiDoge gira su una blockchain con smart contract, che sono stati sottoposti a una verifica da Certik, a garanzia della loro sicurezza, per cui gli utenti possono essere certi che non ci saranno bug nel codice.

Come acquistare i token AI?

Farlo è molto semplice: basta accedere al sito ufficiale del progetto, collegare il proprio crypto wallet e scegliere il numero di token da acquistare tramite ETH, USDT, BNB o anche una carta di credito/debito. Sarà necessario considerare anche la presenza delle gas fee nelle spese.

La fornitura totale è di 1 triliardo di token, dei quali il 50% è destinato alla prevendita.