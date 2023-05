x x

SARONNO – Tante volte nel corso dell’ultimo anno anche con appelli pubblici i tifosi del Fbc Saronno avevano denunciato il degrado della gradinata scoperta dello stadio comunale “Colombo Gianetti”, da 2200 posti (sui 4200 “ufficiosi” dello stadio) ma inagibile e dove addirittura stavano crescendo le piante. Appelli, a rimuovere almeno gli alberelli che con le loro radici stavano rovinando il cemento della tribuna, completamente caduti nel vuoto, da parte del Comune non è stato fatto nulla ed anzi gli alberelli apparivano sempre più rigogliosi. Qualcuno non ce l’ha più fatta e nel fine settimana, trovata una porta aperta, è entrato e… ha fatto le pulizie.

Anzi, c’è anche chi è andato a casa a prendere la sega e, finalmente, sono stati tagliati gli alberi: se ne vedevano un paio, in realtà si trattava di una trentina di diversi arbusti, che stavano crescendo anche dietro ai tabelloni pubblicitari, le radici stavano sgretolando il cemento. Chi si stava allenando ha visto un gruppetto di persone affaccendate in gradinata. “è una vergogna – hanno detto gli interessati – da oltre un anno il degrado è crescente e non è stato fatto niente. Sarebbe bastato mandare un giardiniere o un operaio per un paio d’ore! Adesso almeno le piante non ci sono più. Il Comune si ricordi che lo stadio è un bene pubblico e metta a posto la gradinata!” in sintesi i loro commenti.

(foto: prima e dopo l’intervento dei tifosi)

08052023