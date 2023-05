x x

UBOLDO – Una insospettabile famigliola in bicicletta: sono entrati in un negozio di via Sanzio ad Uboldo ed hanno fatto sparire un portafoglio, quello della figlia del titolare. E’ successo l’altro giorno e la derubata ha lanciato un appello sui social, senza grandi speranze ovviamente id ritrovare i soldi ma almeno il portafoglio stesso con i documenti personali, per non doverli rifare. Il portafoglio è bianco e di mrca Guess: la speranza è che sia stato gettato nelle vicinanze, e dunque qualcuno possa ritrovarlo.

Un appello perchè chi dovesse notarlo, lo recuperi e lo riconsegni all’interessata (rintracciabile tramite la pagina Facebook di Uboldo) al quale si unisce anche la redazione de ilSaronno.

Il particolare più sconcertante è proprio che il furto sarebbe stato compiuto da persone assolutamente insospettabili.

08052023