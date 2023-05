x x

SARONNO – Sono uno studente della sezione staccata del liceo Legnani vi scrivo per raccontare con precisione l’effrazione nel plesso scolastico”. E’ la mail arrivata nelle ultime ore alla redazione de ilSaronno con cui uno dei ragazzi dell’istituto scolastico saronnese di via Antici riassume con precisione le diverse frasi dell’effrazione notturna con occupazione all’interno dello stabile comunale che ospita la sede staccata del liceo classico e la scuola elementare Ignoto Militi.

“Alle 8.20 le studentesse della classe 1BE, entrando nello spogliatoio femminile, hanno rinvenuto due persone sotto sostanze intente a dormire circondate dai rimasugli di sostanze illecite tra cui anche siringhe usate. Alla vista di ciò una ragazza della BE ha gridato, svegliando i due”. Sarebbero state presenti un giovane, una ragazza e il loro cane. Lo studente rende quindi nota la vicenda del furto che sarebbe avvenuto proprio in quei momenti concitati: “Presi dalla paura gli studenti tutti sono confluiti nel cortile esterno, dimenticando nella palestra un telefono e due collane, tolte per un migliore svolgimento dell’attività fisica. I due avrebbero quindi, fuggendo, preso telefono e collane e cercato una via di fuga tramite gli spazi della scuola elementare”

Ne è nato un breve inseguimento tra il proprietario del cellulare e i fuggitivi. Le collane sono successivamente state ritrovate. Nella sua breve nota lo studente precisa come l’episodio abbia colpito la popolazione scolastica e in particolare i ragazzi della classe coinvolta sottolineando anche la preoccupazione che gli intrusi o le siringhe fossero stati trovati dai bambini delle elementari”.

