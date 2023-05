x x

CERIANO LAGHETTO – SARONNO – Pareti completamente bruciate, 5 vetture carbonizzate e il fuoco che è arrivato all’appartamento sopra l’officina. E’ il primo bilancio dell’incendio avvenuto stamattina a Ceriano Laghetto in via Mazzini.

QUI I VIDEO DELL’INCENDIO E DELLA COLONNA DI FUMO

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite da un’auto in attesa di essere riparata e si sono propagate velocemente. Presto una densa nube di fumo nero si è alzata visibile da Saronno, Solaro e Limbiate.

Sul posto sono accorse 5 squadre dei vigili del fuoco guidati dai pompieri del distaccamento di Saronno i primi ad arrivare sul posto. Poco dopo le 12,30 le fiamme sono state domate. Sono proseguite le operazioni dei vigili del fuoco per controllare che non ci fosse focolai e accertare i danni alla struttura. Sul posto anche i carabinieri che collaborando con i pompieri hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Determinante anche il contributo delle pattuglie della polizia locale di Ceriano e Saronno che hanno provveduto a deviare il traffico.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione