CERIANO LAGHETTO – SARONNO – Grande allarme stamattina lunedì 8 maggio per l’incendio scoppiato a Ceriano Laghetto in via Mazzini. Secondo le primi ricostruzioni dei vigili del fuoco le fiamme sarebbero divampate in un’officina meccanica in via Mazzini.

Sul posto, poco dopo le 11, sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco a partire da quelli del distaccamento di Saronno. Grande allarme anche nella città degli amaretti dove la colonna di fumo era ben visibile soprattutto dalla Cassina Ferrara.

Il fumo comunque si è stagliato così alto e nero in cielo da essere visto fino a Limbiate. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Ceriano Laghetto e i carabinieri. Mobilitata anche la polizia locale di Saronno che sta cercando di gestire al meglio la viabilità in modo da ridurre code e rallentamenti.

(seguono aggiornamenti)

per le foto e i video si riin graziano i nostri lettori