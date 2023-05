x x

ORIGGIO – Intervento dell’ambulanza in una ditta di viale Europa a Origgio, oggi alle 11.30, per un infortunio: è stato soccorso un ragazzo di 31 anni. Sul posto l’autolettiga della Croce viola ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il giovane non è apparso in pericolo di vita; sono stati avviati accertamenti sull’accaduto, anche con i tecnici del servizio anti-infortunistico di Ats Insubria.

Sempre ad Origgio e sempre attorno alla stessa ora, in questo caso alle 11.20, intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in un’altra ditta, in via I maggio, per soccorrere una donna di 28 anni che aveva lamentato un malore.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso in zona)

10052023