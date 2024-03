Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali con feriti nelle ultime ore a Saronno, Questa mattina alle 8 in via Larga a Cassina Ferrara per uno scontro fra due automobili, quattro persone sono state sottoposte ad assistenza medica. Sul posto l’intervento della ambulanza della Croce rossa saronnese, dell’auto-infermieristica; sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per gli accertamenti sul sinistro. Per quanto rigusrda le persone a bordo dei mezzi incidentati, una bimba di 2 anni, una di 6 anni, una donna di 29 anni ed un uomo di 46 anni; per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Stanotte alle 23.35 in viale Lombardia un tamponamento a catena con coinvolti alcuni automezzi. Una donna di 24 anni ha avuto bisogno di assistenza medica, non ha comunque riportato gravi lesioni. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

(foto archivio)

19032024