SARONNO – Serata di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che ieri, giovedì 12 maggio, hanno gestito l’emergenza al quartiere Prealpi. Intorno alle 19 in via Valletta alcuni residenti hanno iniziato a sentire un intenso odore di gas ed hanno chiamato il numero unico delle emergenze.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno effettuato i controlli del caso. Hanno ben presto scoperto che la perdita di gas c’era ed era consistente. Proveniva da uno scavo aperto lungo la via. I vigili sono rimasti sul posto fino all’arrivo dei tecnici della società del gas che hanno provveduto a sostituire la tubatura risolvendo definitivamente il problema. Diversi i saronnesi che malgrado il maltempo hanno seguito le operazioni di ripristino.

