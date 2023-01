x x

SARONNO – Si terrà a Saronno, nella chiesa di Regina Pacis in via Roma, il funerale di Paola Greselin, morta lunedì in un incidente stradale a Rovello Porro.

Ieri la benedizione degli animali: la maggior parte dei saronnesi ha portato il proprio amico a quattro zampe cani di ogni razza e taglia e anche un gattino ma i più ammirati sono stati i due asini portati da un agricoltore saronnese.

Saronno, caccia alla fuga di gas in via Roma: vigili del fuoco in azione.

L’altro giorno a sorpresa presidio degli anarchici locali sotto l’albero di Natale ancora presente in piazza Libertà nel centro di Saronno: il loro obiettivo, hanno appeso anche degli striscioni alla staccionata che circonda l’alberello, quello di protestare contro l’ergastolo “duro” inflitto a Alfredo Cospito, anarchico condannato per un attentato dinamitardo in Piemonte, anni fa.

18012023