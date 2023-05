x x

SARONNO – Fuga di gas al Prealpi: tecnici e pompieri al lavoro.

Colpo grosso da parte di una pattuglia della polizia di Stato a Lomazzo: gli agenti, del commissariato di Sesto San Giovanni, l’altro giorno stavano transitando nella bassa comasca nell’ambito di un servizio che non aveva nulla a che vedere con quanto poi accaduto. E comunque gli agenti hanno notato l’atteggiamento sospetto di un nordafricano che si trovavo accanto ad un’auto, una Hyundai.

Due medaglie d’oro ed una di bronzo per la saronnese Chiara Zaffaroni, che ha vinto i mondiali di nuoto in apnea in Kuwait. Per Chiara, in questi giorni, sono dunque giunti tanti successi ai Mondiali, nel Paese mediorientale.

Con la vittoria di ieri sera ad Arese 67-73 nell’ultimo turno del campionato di Prima Divisione, i ragazzi della Robur Basket Saronno conquistano il titolo. La partita di questa sera serve a confermare l’imbattibilità stagionale, con un record di 24 vittorie e 0 sconfitte e +769 di differenza canestri.

13052023