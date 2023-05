x x

VARESE – Oggi alle 6 l’autista di un mezzo pesante ha imboccato per errore una via nel centro storico della frazione Biumo di Varese incastrandosi in via Giuseppe Vincenzo Walder. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un autogru. Gli operatori dopo alcune ore e un lavoro certosino sono riusciti a disincastrare il veicolo.

Le fasi dell’intervento

Prima è stato necessario sollevare il rimorchio in seconda fase trainare il mezzo pesante in senso contrario. Le operazioni sono state particolarmente complesse causa le dimensioni ristrette della via e la tipologia di veicoli. La viabilità è stata ripristinata alle 9.

(foto: alcune immagini del mezzo incastrato e dell’intervento dei vigili del fuoco di Varese)

12052023