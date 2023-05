x x

GALLARATE – Partita super emozionate e vittoria biancoceleste: il riferimento va allo spareggio per il primo posto in classifica nel campionato Allievi provinciali U16 A che l’altra sera ha visto impegnate, sul campo neutro di Gallarate, Fbc Saronno e Gorla Minore. Ci sono voluti i calci di rigore, per stabilire un vincitore, ed alla fine si sono imposti i saronnesi col minimo scarto, 9-8.

Per il Saronno un doppio risultato raggiunto: quello della promozione nella categoria regionale degli Allievi, nella prossima stagione; e quello di partecipare alle finali provinciali di quest’anno, in programma il 14, 21 e 28 maggio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Andrea Elli: gli Allievi del Fbc Saronno celebrano la vittoria nel campionato)

13052023