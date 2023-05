x x

COMASCO – Nel corso di un servizio antidroga in zone boschive, i carabinieri hanno denunciato a piede libero, per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, un 27enne di origini straniere, pregiudicato e lo hanno segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un controllo nell’area boschiva adiacente alla provinciale Sp 342, compresa nel territorio del Comune di Lambrugo, hanno notato il 27enne uscire dalla boscaglia e tentare la fuga.

In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri di cocaina di circa un grammo l’uno, un involucro contenente eroina del peso di circa 0,70 grammi e una pistola a salve priva di tappo rosso, replica di una Smith & Wesson, modello revolver.

(foto: la pistola che è stata sequestra dai carabinieri)

13052023