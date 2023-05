x x

SARONNO – Ancora ladruncoli in azione nei parcheggi dei supermercati cittadini. Ieri a metà giornata è stata presa di mira una donna che aveva appena fatto la spesa all’Essleunga di via Novara, qualcuno le ha sottratto la borsetta con il denaro ed i documenti personali.

“Hanno appena rubato la borsa a mia mamma nel parcheggio dell’esselunga di Saronno. La speranza è recuperare almeno i documenti. Se vedete in giro una borsa blu, con maniglie di cuoio, avvisatemi per favore. Ci sono dentro anche occhiali nuovi ritirati in mattinata” l’appello lanciato dalla figlia sui social, al quale si unisce anche la redazione de ilSaronno. Le segnalazioni possono essere rivolte al comando carabinieri e tramite il gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”

