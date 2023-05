x x

SARONNO – “In questi mesi sono proseguiti i lavori preliminari alle bonifiche nell’area ex-Isotta Fraschini, con l’obiettivo completare Fase 1 entro settembre di quest’anno e Fase 2 entro la primavera del 2024”

Inizia così la nota di Vivaio Saronno in merito alla bonifica dell’ex Isotta Fraschini.

Finora si è lavorato alle operazioni cosiddette “di accantieramento”, che si concluderanno venerdì 19 maggio. Sarà nostra cura raccontare nelle prossime settimane, passo dopo passo, l’avanzamento dei lavori, che prevede che a ogni fase di bonifica completata segua la ripiantumazione di specie pregiate e coerenti con il disegno complessivo del parco. Il tema delle bonifiche è fondamentale per quanto riguarda l’ambiente in cui tutti viviamo e la salute dei cittadini saronnesi. Tutto è pronto per l’avvio delle bonifiche vere e pronte in continuità con l’accantieramento a seguito della conferma formale a procedere.

