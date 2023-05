x x

LAZZATE – “Soddisfatto ed emozionato. Superiamo il 50% su tre liste. Il lavoro fatto su questi dieci anni di mandato ha formato un buon governo. Tutti i tentativi fatti per ingannare l’elettorato di centro destra con tentativi insensati di dividerlo hanno fallito. Ora inizia una nuova era: inizieremo a lavorare per Lazzate con il nostro programma. Ringrazio naturalmente tutta la squadra, che ha lavorato incessantemente a due campagne elettorali da novembre.”

Sono le prime parole da sindaco di Andrea Monti eletto successore del sindaco uscente Loredana Pizzi. Primo dato di Lazzate un aumento dell’affluenza rispetto all’ultima tornata elettorale. Lazzate è l’unico comune della provincia di Monza e Brianza con gli elettori in aumento in controtendenza con il trend nazionale e regionale. L’affluenza finale è stata al 54.07% con un aumento rispetto alle 50,02% delle ultime amministrative.

Per quanto riguarda i risultati Monti sostenuto da Lega, Forza Italia e Amo Lazzate ha raggiunto il 50.12% dei voti. Secondo posto per la consigliera uscente Lorella Babetto (Fratelli d’Italia) che ha raggiunto il 29,70% e quindi Andrea Fenocchio di Lazzate in Movimento con il 20,18%.

L’ultima posizione non fa perdere l’energia a Fenocchio: “Siamo un può fuori dai pronostici. Ci aspettavamo qualcosa di più, ma dobbiamo rispettare il voto dei cittadini. Pensavo che il nostro programma potesse conquistare una fetta più grandi dei giovani, ma in moltissimi non sono andati a votare. Continueremo a fare opposizione: dovremmo avere due consiglieri, siamo stati un’opposizione sempre molto preparata con argomentazioni motivate. Continueremo così, le grandi cagnare non piacciono”

Si toglie qualche sassolino la candidata di FdI: “La motivazione di questi risultati è stata ancora data dalla bassa affluenza e dal fatto che, comunque, siamo tutti spezzettati. Sicuramente la gente è stanca dopo la terza votazione di un anno, probabilmente la gente è anche disinteressata data dalla delusione politiche. Noi torniamo alla nostra vita di sempre. Continueremo con un’opposizione seria, nel segno della legalità.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione