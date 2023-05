x x

CISLAGO – Polizia locale e mezzi di soccorsi, l’autoinfermieristica e un’ambulanza arrivate da Saronno, per l’incidente avvenuto oggi, lunedì 15 maggio in via San Giovanni Bosco.

Nei pressi dell’intersezione con via Carso si è verificato l’impatto tra i due mezzi su cui faranno chiarezza gli uomini della polizia locale del comandante Marco Cantoni. Ma non solo. Gli agenti sono stati impegnati anche nel tentativo di ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione visto che l’incidente ha provato code e rallentamenti.

Le operazioni di soccorso si sono protratte soprattutto per medicare e stabilizzare la 21enne alla guida dell’auto portata in codice verde all’ospedale.

