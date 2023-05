x x

SARONNO – Saronno celebra la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni unite nella data simbolo del 17 maggio.

L’obiettivo della giornata è quello di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno di odio e intolleranza nei confronti di omosessuali e transessuali. L’amministrazione saronnese propone due eventi che vogliono far riflettere e sostenere il contrasto alle discriminazioni di genere: il primo appuntamento è previsto per il 16 maggio alle 21 al cinema Prealpi, con la proiezione del film di Ivan Cotroneo dal titolo “un bacio”.

Il 17 maggio, alle 11.30, l’appuntamento si sposta in villa Gianetti con interventi istituzionali: esposizione sulla facciata di Villa Gianetti della bandiera rainbow simbolo del contrasto delle discriminazioni contro la comunità Lgbt+. Nella stessa occasione si terrà uno spettacolo di musica, teatro e danza a tema Lgbtq+ a cura degli studenti.

(foto archivio: una precedente manifestazione per i diritti lgbt+ a Saronno)

