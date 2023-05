x x

SOLARO – Intervento dei mezzi di soccorso questa mattina al Parco delle Groane: ai margini del bosco è stato trovato morto un uomo. L’allarme poco prima delle 7, il corpo riverso a terra è stato notato da alcuni passanti, lungo via 12′ strada, fra Solaro e Cesate, verso Garbagnate Milanese.

E’ arrivata l’ambulanza della Croce viola di Cesate e l’automedica garbagnatese: i soccorritori, d’altra parte, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Rho, che hanno subito avviato i rilievi per chiarire l’accaduto. Al momento non è nota l’identità e neanche l’età della persona deceduta; e sono da chiarire anche le cause della morte; forse da ascrivere ad un improvviso malore.

(foto archivio)

