SARONNO – “L’accantieramento per la bonifica dell’area ex-Isotta Fraschini consiste sostanzialmente nella riorganizzazione degli spazi dopo le operazioni del campo prova dell’estate 2022 e nello spostamento in una specifica area delle macerie risultanti dagli edifici abbattuti. Si tratta di operazioni valide per tutte le fasi di bonifica fino al completamento totale delle varie fasi”

Così Vivaio Saronno continua la spiegazione sui social di come stia proseguendo la bonifica nell’area dismessa tra via Milano e via Varese.

“Entro venerdì 19 maggio verrà montata una tensostruttura di circa 1000 metri quadrati al cui interno, per ridurre al minimo la dispersione delle polveri, verranno eseguite le operazioni di vagliatura del terreno e le necessarie analisi in coordinamento con Arpa. Solo la parte realmente inquinata verrà conferita esternamente in una struttura di smaltimento certificata, limitando così al minimo indispensabile il via vai di camion da e verso il cantiere, con riduzione significativa dell’inquinamento causato dai mezzi pesanti e dell’impatto sul traffico locale.

Il Campo Prova ha infatti confermato che il materiale da conferire esternamente è circa solo il 15% del terreno che verrà vagliato, riducendo conseguentemente dell’85% l’impiego dei camion su strade esterne all’area”.

