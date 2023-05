x x

GERENZANO – Ladri in piantine in azione. La notizia arriva direttamente l’Amministrazione comunale che dopo la scoperta dei tecnici e la denuncia dei responsabili del parco dei Mughetti ha reso noto l’accaduto.

Ieri mattina, in un sopralluogo che precedeva un intervento di manutenzione è stato scoperto il furto.

“Ci spiace molto segnalare che questa mattina, durante un sopralluogo per la manutenzione degli interventi recentemente realizzati, il personale del parco Plis dei Mughetti, ha riscontrato che la quasi totalità delle piantine forestali messe a dimora a Gerenzano lungo la ferrovia Saronno-Malpensa è stata rimossa da ignoti, provocando un danno ambientale ed economico. Le piantine erano ormai tutte attecchite e nei prossimi giorni era in programma lo sfalcio del frumento cresciuto tra le file”.

Un episodio condannato dall’Amministrazione comunale che ricorda quello messo a segno a Cogliate una settimana fa quando erano state rubate una serie di piante di lauro appena piantumate. “Nonostante questo vile atto vandalico, l’Ufficio del Parco si impegnerà per ripristinare l’intervento non appena possibile. È stata sporta denuncia contro ignoti per danneggiamento.”

