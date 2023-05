x x

SOLARO – A Solaro i panettoni di cemento grigi o giallini sono diventati allegri e multicolore grazie ai giovani autistici dell’Associazione In x aut – Integrazione e solidarietà per l’Autismo Odv. Il lavoro di verniciatura dei panettoni di cemento di piazza Cadorna e di via Santa Caterina, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Solaro, è stato avviato nel mese di aprile e si è concluso sabato scorso con le ultime pennellate di vernice. A dare una mano ai ragazzi di In x aut c’erano le volontarie dell’associazione solarese AnimaMente e i volontari della Protezione civile. L’attività della verniciatura dei panettoni, dopo quella dei piccoli lavori presso la Gelateria dell’Arco di Solaro, si inserisce nel progetto “Un sabato speciale” che In x aut promuove da ormai sette anni per permettere a ragazze e ragazzi autistici di trascorrere momenti di svago e divertimento al sabato pomeriggio con l’aiuto di educatori e in compagnia di giovani volontari. Le iniziative del “sabato speciale” si concluderanno sabato 27 maggio con una gita dei ragazzi di In x aut a Laveno, sul Lago Maggiore, ma torneranno in autunno, con una nuova e più ricca edizione del progetto.