x x

CESATE – Sul corpo seminudo, ci sarebbero delle ferite che potrebbero essere segni di violenza: queste le informazioni che emergono sull’uomo trovato morto a margine del Parco delle Groane l’altra mattina alle 6.30, quando il corpo riverso a terra era stato notato da alcuni passanti, che avevano dato l’allarme. I soccorritori non avevano poi potuto fare altro che constatarne il decesso: non aveva documento e dunque i carabinieri sono ancora al lavoro per riuscire ad identificarlo.

Per quanto riguarda le cause della morte, potrà rispondere con precisione solo l’autopsia, d’altra parte il ferito – all’apparenza un nordafricano – avrebbe avuto segni di violenza sulle gambe ed il volto tumefatto; si potrebbe dunque essere di fronte ad un omicidio. Da quelle parti gli episodi di violenza non sono una novità, nel contesto dello spaccio di droga.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

18052023