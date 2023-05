x x

ROVELLASCA – “Controllo di vicinato a Rovellasca, una realtà viva ed una serata interessante con il vice presidente nazionale Alfonso Castellone”. Così il sindaco Sergio Zauli che l’altra sera ha partecipato all’incontro che si è svolto alla Sala comunale di via De Amicis per fare il punto su questa iniziativa e sensibilizzare i cittadini.

“I nostri occhi sono un grande deterrente nei confronti dei malintenzionati, iscriviti anche tu, non costa nulla e aiuti a creare una rete sociale contro furti ed intrusioni” rimarca Zauli. Il riferimento, per gli interessati, è la pagina Facebook del controllo di vicinato di Rovellasca, alla quale si può fare riferimento anche per un rapido contatto con i volontari.

(foto: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, con i cittadini che si sono attivati per lanciare il controllo di vicinato in paese. Si cercano sempre nuove adesioni per rendere il servizio ancora più efficace)

