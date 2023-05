x x

ORIGGIO – Che sia uno dei tratti più pericolosi della rete autostradale locale e forse lombarda è cosa nota, oggi il “record” di ben tre incidenti: il riferimento va alla intersezione fra autostrada A9 ed A8, dove purtroppo i mezzi di soccorso si trovano spesso a fare la spola. Unico aspetto positivo, è che stavolta non ci sono state gravi conseguenze, quanto meno agli automobilisti mentre restano da quantificare i danni materiali, comunque non trascurabili. E non irrilevante è stato l’impatto sul traffico.

Giornata nera

Alle 16.30 odierne all’innesto in A8, una vettura proveniente da Como è uscita di strada. Sul posto con la polizia stradale è accorsa una ambulanza del Sos Uboldo, è stato medicato un uomo di 39 anni per il quale non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale.

Già alle 7.10 odierne al bivio fra A8 ed A9 in direzione Milano era dovuta accorrere l’ambulanza della Croce rossa di Legnano per un incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante. Un ragazzo di 22 anni aveva avuto bisogno di cure mediche, ma anche lui era stato medicato direttamente sul posto.

Altri sinistro nel limitrofo tratto fra Saronno e Turate della A9, oggi alle 18: in questo caso è stato soccorso un uomo di 36 anni poi medicato all’ospedale saronnese per lesioni comunque non gravi.

