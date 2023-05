Comasco: distratta e rapinata della borsa, coppia denunciata

x x

COMASCO – I militari della stazione carabinieri di Fino Mornasco, al termine di un’approfondita attività investigativa, consistente nell’acquisizione di immagini di impianti di videosorveglianza, esibizione di fascicoli fotografici alla persona offesa e analisi di tabulati di traffico telefonico e telematico, hanno denunciato a piede libero per rapina in concorso un pregiudicato 48enne ed una 40enne incensurata.

L’attività di indagine ha avuto inizio in una mattina di fine febbraio, quando una pensionata 65enne denunciava ai carabinieri di Fino Mornasco che mentre si trovava alla fermata del bus, veniva avvicinata da un’auto di colore scuro con a bordo un uomo e una donna, che con una banale scusa la distraevano e le strappavano la borsa che portava al braccio, contenente documenti e circa 100 euro, trascinandola per un metro attaccata all’auto. La 64enne, in seguito alla caduta veniva soccorsa dalla Croce rossa e accompagnata in ospedale. Le indagini avevano avuto subito inizio, dato anche il clamore che l’evento riscuoteva nell’opinione pubblica a causa della brutalità del gesto, al quale aveva assistito numerose persone.

