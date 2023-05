x x

SARONNO – Le occupazioni del weekend del parco da gruppi con barbecue, strumenti musicali e radio è stato uno dei problemi presentati con più vigore dai residenti della Cassina Ferrara che ieri sera, giovedì 18 maggio, hanno partecipato all’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale nel centro sociale.

A raccontare la situazione una residente che vive nei pressi dell’area verde, che ricordando al sindaco Augusto Airoldi, un incontro di 3 anni fa e come nulla sia cambiato anzi la situazione sia peggiorata, ha riproposto la problematica dal rumore al degrado, alla mancanza di sicurezza per i fuochi e persino la presenza di bombole portate nel parco. I residenti hanno segnalato con dovizia di dettagli le chiamate alle forze dell’ordine l’impossibilità di dormire per la presenza di maxi gruppi che si concedono grigliate e musica fino a tarda notte. “E quando non ci sono loro ci sono gli anarchici del Telos”. “Non è un problema di razzismo – sottolineano con forza – ma di maleducazione e mancanza di rispetto per le regole e per chi vive l’area vicina al parco”.

A rispondere per l’Amministrazione Massimo Caimi il delegato del cda del parco Lura del Comune di Saronno: “Il tema è noto ma l’ho portato nell’ultimo cda chiedendo più pulizia e sicurezza. Non c’è molto che si possa fare sul fronte della pulizia e della sicurezza perchè si tratta soprattutto di un problema di educazione”.

Ed ha continuato: “Il parco Lura non ha un sistema di sorveglianza come il parco Groane. Si può fare solo prevenzione. Potrebbero essere utili le telecamere agli ingressi, che poi dovrebbero essere controlla, ma questo deve essere realizzato dal comune come il posizionamento di cartelli multilingue che ricordino le regole e le sanzioni. Nelle prossime ore il parco contatterà la polizia locale per concordare il posizionamento della nuova segnaletica e anche la realizzazione di controlli che prevedano l’erogazione delle multe”.

