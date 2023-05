x x

SARONNO – Drone con tecnologia laser all’opera nell’ex Isotta Fraschini per lavorare per il parco. L’annuncio arrivata dalla pagina Facebook “Vivaio Saronno”.

All’avanzamento delle bonifiche si affiancherà, parallelamente, il progetto di sviluppo del parco – la cosiddetta “armatura” del progetto – con la ripiantumazione di nuove essenze in sostituzione di quelle originarie (soprattutto robinie, alicantus e paulonie), considerate infestanti dai regolamenti forestali lombardi. Parliamo di un progetto complessivo che, oltre ai 60.000 mq previsti all’interno dell’area ex-Isotta Fraschini, abbiamo immaginato comprensivo anche del verde a nord-ovest, in direzione della Bernardino Luini.

Nel corso della prossima settimana, verrà effettuato un rilievo con drone e tecnologia laser LIDAR di tutte le quote altimetriche dell’area, operazione preliminare per definire lo sviluppo del verde. Il parco, infatti, avrà l’obiettivo di valorizzare sia il terreno molto mosso, con innalzamenti e avvallamenti oggi molto significativi, sia il contesto idrogeologico, prevedendo alcune funzioni didattiche (vivaio), ricreative, per il tempo libero e sportive.

Zone fitte di verde si alterneranno ad altre più aperte, funzionali all’integrazione con la città, per un progetto che potrà essere potenzialmente sviluppato in collaborazione con i nostri partner. L’intenzione, come spiegato nelle serate di Officina Viviaio dello scorso anno, è aprire il parco alla città prima che venga avviata la costruzione degli edifici destinati alle varie funzioni.

