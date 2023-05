x x

CARONNO PERTUSELLA – Penultima giornata del girone d’andata in serie A1 di softball, 8′ turino, in cui spicca il derby lombardo tra MKF Bollate e Rheavendors Caronno. Su tutti i campi verrà rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito in questi giorni l’Emilia-Romagna.

Qui Caronno

Chiude il programma del sabato alle 17 il derby lombardo tra Mkf Bollate (10-4) e Rheavendors Caronno (9-5) che riporta alla mente molte battaglie, ultima delle quali la semifinale scudetto dello scorso anno, in cui Bollate si impose in quattro gare. Anche quest’anno lo scontro tra le due compagini lombarde appare chiave in ottica playoff. Particolare attenzione sul duello di gara 2, dove sarà sfida in pedana tra le due migliori lanciatrici per strikeout di questa stagione, Yilian Tornes (76) e Gabrielle Plain (69).

Qui Saronno

Alle 16 la capolista Inox Team Saronno (10-2) ospita il Taurus Donati Gomme Old Parma (5-9), squadra che viene dal pareggio nella serie contro Bollate. Old Parma è ancora alla caccia della prima vittoria esterna, mentre Saronno cerca di proseguire la striscia di otto vittorie consecutive per arrivare a metà campionato in vetta.

Calendario

Sabato 20 maggio

Ore 14:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Forlì

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Taurus Donati Gomme Old Parma

Ore 17:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mkf Bollate – Rheavendors Caronno

Domenica 21 maggio

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Macerata

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Metalco Thunders Castelfranco – Bertazzoni Collecchio

Classifica

Inox Team Saronno (10 vittorie – 2 sconfitta, .833); Mkf Bollate (10-4, .714); Forlì (9-3, .750); Rheavendors Caronno (9-5, .643); Mia Office Blue Girls Pianoro, (6-6, .500); Bertazzoni Collecchio (6-8, .429); Macerata, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (5-9, .357); Sestese (1-11, .083).

