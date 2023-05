x x

SARONNO – “Supereroe” è il titolo della personale dedicata da Helianto e Artigianarte all’artista saronnese Antonio Marciano. Opere che danno corpo all’originale estetica di Marciano, nella quale, attraverso l’utilizzo dei famosi chiodini di Quercetti, l’immagine viene divisa in puntini, come pixel. Opere visivamente gioiose, semplici, immediate e realizzate con uno spirito fatto di gioco, impegno e condivisione.

La mostra, allestita a cura di Sabrina Romanò, sarà visitabile nel foyer del teatro fino al 24 giugno in occasione degli spettacoli in cartellone. Domenica 21 maggio ben due eventi per presentare la mostra: alle 16.00 workshop per bambini (4-9 anni) organizzato nel parco del Galli al Teatro. A seguire, ore 18.00, incontro con l’artista accompagnato dal reading artistico degli attori di Helianto.

Un evento realizzato con il supporto di Skoda (Iezzi – Saronno) e di Galli al Teatro.

Antonio Marciano è saronnese, classe ’75, diplomato al liceo artistico di Busto Arsizio e laureato all’Accademia di Brera in decorazione, è autore di svariate esposizioni nazionali ed internazionali, tanto che alcune sue opere sono entrate a far parte di prestigiose collezioni museali.

L’opera e lo stile dell’artista saronnese si è legata indissolubilmente alla sua biografia, infatti dopo la grave malattia che lo ha colpito, da “Artista delle dorature” com’era precedentemente conosciuto, Marciano è passato ad una nuova estetica, in cui l’immagine è in puntini come se fossero pixel.

