SOLARO – È in corso il posizionamento dei nuovi dossi rallenta traffico in vari punti del territorio comunale. Accogliendo le segnalazioni dei cittadini residenti, per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, i nuovi dossi vengono posizionati in via Cascina Emanuela all’incrocio con via Rovereto, in via Galvani all’incrocio con via Edison ed in piazza Grandi all’incrocio con via Isonzo. Inoltre è programmata la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Tasso e via San Francesco.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti spiega “Si tratta di aree residenziali o caratterizzate dalla presenza di scuole o parchetti, dunque frequentate per la maggior parte da famiglie e bambini. La sicurezza stradale è un’esigenza che condividiamo con i cittadini: rallentare le auto, in determinati punti del territorio, specialmente in presenza di rettilinei, è uno dei metodi principali per garantirla sia nei confronti dei pedoni che degli automobilisti stessi. È importante però che anche gli automobilisti facciano la loro parte”.

