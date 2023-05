x x

SARONNO – Con il montaggio della tensostruttura al centro dell’area ex-Isotta Fraschini si sono concluse le operazioni di accantieramento per le bonifiche complete, che inizieranno lunedì 22 maggio con la Fase 1. Il tendone copre un’area di 30×35 metri (poco più di 1000 mq) e permetterà sia di limitare la dispersione delle polveri durante il vaglio sia di lavorare anche in caso di maltempo. “È una struttura – spiega la proprietà in una nota condivisa sulla pagina Facebook “Vivaio Saronno” – che potrà essere utilizzata in futuro anche per ospitare gli eventi che abbiamo intenzione di organizzare, non appena possibile, all’interno dell’area”.

Nel cantiere sono oggi presenti tutti i macchinari necessari, compresa la stazione di lavaggio ruote per i camion, che è stata interrata nei giorni scorsi in modo da poter essere posizionata a livello del terreno e messa in funzione. L’obiettivo è quello di completare la Fase 1 verso l’estate, per poi passare alle fasi successive e terminare la bonifica completa, come stabilito nella conferenza dei servizi del febbraio 2022, entro la primavera del 2024, indipendentemente dal fatto che nel frattempo sia stato approvato un permesso di costruire.

“Saronno Città dei Beni Comuni ritiene che le bonifiche siano un fattore fondamentale per la tutela della salute a Saronno e in tutto il territorio, oltre che un tema che dev’essere posto alla massima attenzione dell’opinione pubblica. Per questo, continuerà a da dare informazioni sull’avanzamento dei lavori anche nei prossimi mesi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione