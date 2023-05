x x

GERENZANO – Lavorare alle Sorelle Ramonda di Gerenzano? Il market dell’abbigliamento, conosciutissimo in zona anche come ex Santino, lungo l’ex statale Varesina al confine fra Saronno e Gerenzano (in quel tratto via Clerici) sta cercando personale.

Alle Sorelle Ramonda stanno cercando un addetto o addetta la vendita, è possibile lasciare il proprio curriculum con i propri contatti direttamente in cassa oppure inviarli tramite email all’indirizzo [email protected].

Anche il bar che si trova a fianco della struttura commerciale è alla ricerca di personale, in quel caso per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente ai responsabili della struttura.

(foto archivio: il centro commerciale Sorelle Ramomda di Gerenzano è ub punto vendita molto conosciuto in tutta la zona)

23052023