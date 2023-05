x x

SARONNO – Nel pomeriggio dello scorso sabato 20 maggio al Mils si è tenuto un incontro stimolante e riflessivo con Lelio Demichelis professore dell’università dell’Insubria che ha presentato il pensiero riprodotto nel suo libro “La società fabbrica”. A promuovere il dibattito il direttore del Museo, Giuseppe Nigro, il vicepresidente Silvio Bonfiglio ed Giuseppe Uboldi, Presidente dell’Associazione l’Isola che non c’è.

Secondo l’autore la fabbrica è diventata la forma e la norma di organizzazione del mondo e del nostro dover vivere. Una società-fabbrica – organizzata, comandata e sorvegliata appunto come una fabbrica – in cui ognuno è operaio/ forza-lavoro, sia quando svolge un lavoro di produzione o di consumo o di generazione di dati per il big data.

Demichelis introduce la logica della razionalità strumentale/calcolante-industriale che pre-determina e produce e riproduce l’accrescimento tendenzialmente illimitato sia del capitalismo, sia del sistema tecnico – del tecno-capitalismo, ormai, secondo lui, diventato totalitario. Una razionalità tecno-capitalista compulsivamente irrazionale – come dimostra la crisi climatica e ambientale, oltre che sociale – ma che se si presenta a noi come assolutamente razionale perché basata sul calcolo, oggi algoritmico, quando in realtà è nichilista ed ecocida per sua essenza.”

Il vero cambio di paradigma che occorre generare è allora quello di uscire da questa irrazionalità e ritrovare una ragione diversa, umanistica ed ecologica, con un profondo senso del limite, applicando un principio di responsabilità e di precauzione verso la Terra e le future generazioni. Sostenibilità e resilienza non bastano. Occorre un gatto capace di rovesciare la scacchiera e le regole del gioco imposte da questa razionalità irrazionale.” Anche il pubblico in sala ha partecipato in modo proattivo all’incontro, segno che la tematica, da punti di vista diversi, ha mosso le coscienze sui temi trattati.

