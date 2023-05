x x

Scegliere la Grecia come meta per le proprie vacanze vuol dire poter sfruttare la stagione estiva molto lunga che caratterizza il Paese. Merito di una collocazione geografica privilegiata e della presenza del mare: ecco perché non è esagerato affermare che da queste parti l’estate dura almeno sei mesi, se non di più. Si può decidere di andare alla scoperta della Grecia continentale, oltre che – ovviamente – godersi le spiagge bagnate dalle acque del Mediterraneo. In effetti chi ha la passione per il mare può trovare pane per i propri denti, grazie alle oltre 3mila isole greche, con tanti arcipelaghi interessanti: le Isole Ionie sono quelle meno distanti dall’Italia, ma vale la pena di citare anche le Sporadi, le Egee, le Isole del Dodecaneso e le Cicladi.

Dove soggiornare

Per chi ha intenzione di immergersi nel clima e nelle tradizioni locali, i pacchetti vacanze Grecia da mettere alla prova sono molteplici. Si può decidere di prendere in affitto una casa vacanze o di soggiornare in hotel, magari sull’Isola di Thassos. Bagnata dalle acque del mar Egeo, è l’isola più a nord di tutta la Grecia e si trova proprio di fronte alla località di Kavala. Le spiagge sono numerose e non troppo ampie, ma meritano di essere visti anche i borghi e gli scenari naturali. D’altro canto stiamo parlando di un’isola prettamente montuosa e con una vegetazione decisamente fitta. Theologos è la sola cittadina dell’entroterra: un tempo era il capoluogo dell’isola, mentre oggi è il riferimento per chi si avventura in escursioni e camminate.

Che cosa vedere sull’Isola di Thassos

Un altro buon motivo per andare alla scoperta di Thassos e prenotare una vacanza da queste parti è rappresentata dai Kasaviti: sono due borghi di pietra davvero deliziosi e sorprendenti, e si trovano sul versante nord di Thassos. Se ci si sposta verso la costa, poi, è Limenas la città più importante, nei pressi del porto. È qui che inizia la strada ad anello che tocca le diverse località della costa facendo il giro di tutta l’isola. Nel novero delle spiagge più interessanti ci sono quelle di Aliki e di Paradise Beach. Dopo il tramonto, poi, il lungomare si anima, tra intrattenimento e proposte culinarie dei vari ristoranti locali. Da non perdere è in particolare la spiaggia attrezzata di Skala Potamia.

Alla scoperta dell’Isola di Corfù

Corfù è un’altra destinazione molto apprezzata dai turisti italiani: è, infatti, una meta che mette a disposizione tutti i comfort che si possano desiderare, ma al tempo stesso esperienze sincere e percorsi selvaggi. Attorno a Corfù Town l’area è alquanto urbanizzata, con palazzi e hotel che permettono a chi viaggia di trovare una stanza a breve distanza dalla spiaggia, che in molti casi è direttamente sotto la strada. A Corfù Town si può visitare l’Achilleion, vale a dire il palazzo in cui visse la principessa Sissi. Se ci si reca nella parte settentrionale di Corfù, invece, l’appuntamento da segnare in agenda è quello con la baia di Paleokastritsa, con il santuario omonimo che si trova in cima alla montagna che si affaccia sulla città.

Le spiagge di Corfù

La costa occidentale accoglie Issos Beach, spiaggia di sabbia molto ampia. Il versante meridionale di Corfù è quello che forse è meno battuto dai turisti, e mantiene uno spirito selvaggio. Merita di essere vista anche la costa orientale, soprattutto nei dintorni di Boukari Bay. Il villaggio di Petriti e la località di Messonghi permettono di immergersi nel vero clima dell’isola. Tra le altre isole della Grecia da visitare ci sono, invece, le celebri Mykonos, Rodi, Creta e Santorini.