x x

SARONNO – L’informazione è arrivata questa sera, martedì 23 maggio, dalla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale.

“Da domani 24 maggio all’1 giugno la via Miola, nel tratto compreso tra via Frua e via Stoppani, sarà interessata ai lavori di scavo per il gas metano. Per consentire la sicurezza del cantiere, lo stesso tratto stradale sarà interdetto ai veicoli in direzione sud”.

L’intervento sulla rete del gas lungo l’arteria è in corso lungo l’arteria ormai da qualche settimana: fino ad oggi interessava il tratto tra via Parini e via Bergamo che è rimasto percorribile verso la Cassina Ferrara ma non viceversa. Negli ultimi giorni la presenza del cantiere ha avuto pensati ripercussioni sulla circolazione anche per la concomitanza con l’asfaltatura di via Roma e con l’apertura di un altro cantiere in via Marconi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione