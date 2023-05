x x

SARONNO – Questa la situazione dei casi di coronavirus da inizio pandemia in alcune località della zona (fra parentesi il dato di due settimane fa). In generale il dato evidenzia una lieve flessione dei nuovi casi, come nel resto della Lombardia.

Varesotto

Saronno: 15.950 (+16; 13 la settimana precedente);

Tradate: 7.780 (+5; 6);

Caronno Pertusella: 8.718 (+8; 4);

Origgio: 3.864 (+1; 3);

Varese: 33.011 (+21; 17);

Gornate Olona 1.032 (+1; 1).

Vedano Olona 3.483 (+3; 0).

Comasco

Lomazzo: 4.339 (+5; 1).

Groane e Brianza

Cesano Maderno: 16.843 (+20; 12);

Limbiate: 14.929 (+9; 8);

Lazzate: 3.512 (+1; 3);

Monza: 52.042 (+69; 39);

Desio: 18.004 (+22; 11).

Regione Lombardia ha fatto il punto sui casi in provincia di coronavirus. A titolo esemplificativo, sono stati diffusi i dati giornalieri sull’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 25 maggio e mercoledì 24 maggio (tra parentesi la comparazione con sette giorni prima). Si registra una sostanziale stabilità.

In regione numeri nel segno della stabilità, per quanto concerne i nuovi casi positivi al coronavirus, nell’ambito del territorio lombardo: come la settimana precedente ci si aggira attorno ai 2.000 casi. In calo i ricoveri ed i decessi.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

30052023