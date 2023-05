x x

SARONNO – Anche a Saronno si è ricordato il centesimo anniversario della nascita di Don Lorenzo Milani: l’iniziativa della società storica saronnese ha visto l’educatore cattolico protagonista dei manifesti con riportati i suoi aforismi più significativi.

Tra i temi toccati nei manifesti sulle pareti cittadine, il tema della libertà tratto dalla lettera scritta da don Milani ai giudici: “Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all’ingiustizia, come ha libertà di parola e di stampa, come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra, come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto”. Molto forte il messaggio riportato dall’aforisma tratto dalle esperienze pastorali, che dimostra l’impegno dell’educatore cattolico nei confronti delle fasce più povere e oppresse della popolazione: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri”.

Proprio in occasione della ricorrenza del centenario dalla nascita, la società Storica Saronnese organizza un incontro, previsto per il 14 ottobre, sull’autore di “Lettera a una professoressa”.

