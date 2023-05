x x

MISINTO – Grande successo al centro Ippico di Misinto, dove per festeggiare la conclusione della stagione si è tenuto un saggio per tutti i membri della scuola federale.



Sabato 27 maggio all’evento al centro ippico misintese hanno partecipato circa 60 allievi, che hanno completato un percorso ad ostacoli. I bambini ed i ragazzi che partecipano alla scuola di equitazione, sono stati divisi in 6 categorie partendo dalle barriere a terra per arrivare fino alla categoria con i salti alti 110cm ed il jolly 115cm.

Tutti i bambini, uno dopo l’altro hanno completato il loro percorso fino alla pausa di metà pomeriggio quando dopo essere stati tutti premiati con una coccarda Cim sono andati a riposarsi all’ombra della “pineta” dove hanno trovato un’abbondante merenda ad aspettarli. A seguire, le categorie più alte riservate ai ragazzi più esperti.



“È stato bello riuscire a salutare tutti i nostri allievi e vedere i loro progressi con una giornata passata insieme con i cavalli e i pony della scuola” queste le parole di Veronica, la responsabile della Scuola del Centro.

Un pomeriggio che ha permesso a tutta la scuola Cim di stare insieme e di salutarsi prima delle vacanze, molti bambini e ragazzi in realtà, avranno modo di stare insieme anche durante il periodo estivo grazie ai campus estivi che da giugno a settembre da lunedì a venerdì, ospitarenno bambini a partire dai cinque anni fino ai 15 che vorranno approcciarsi e conoscere il mondo dei cavalli con lezioni e giochi giornalieri in compagnia e nel verde. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o la pagina Instagram del centro.