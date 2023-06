x x

RESCALDINA – La procura ha chiesto l’ergastolo, con l’aggiunta di due anni di isolanento diurno, per Davide Fontana, il 44enne di Rescaldina che ha ucciso la 26enne Carol Maltesi e poi ne aveva fatt a pezzi il corpo. Il processo si sta svolgendo a Busto Arsizio. Il pubblico ministero ha chiesto anche un risarcimento, a carico dell’omicida, di due milioni di euro per il figlio della ragazza e di un milione di euro per i genitori della giovane. Per la procura l’assassinio sarebbe maturato dalla circostanza che Maltesi aveva annunciato a Fontana (col quale aveva avuto una saltuaria relazione ed aveva girato dei video per OnlyFans) di volersi trasferire a Verona per stare più vicina al proprio bimbo.

Il processo proseguirà il prossimo 5 giugno.

Il delitto di Carol, ovvero Charlotte Angie (questo il suo pseudonimo da attrice), è avvenuto a gennaio 2022, uccisa nella casa di lei dal vicino di casa – col quale aveva una relazione – e che si è sbarazzato del corpo, dopo averlo congelato, a metà di questo mese, i resti erano stati trovati il il 20 marzo a Borno in Valcamonica. L’assassino aveva nel frattempo utilizzato il telefonino della vittima fingendo di essere lei, rispondendo ai pochissimi messaggi Whatsapp che le erano arrivati ma a quanto pare nessuno l’aveva cercata di persona o telefonicamente.

(foto: Carl Maltesi e Davide Fontana)

01062023