SENAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale di Senago in merito al ritrovamento del cadavere di Giulia Tramontano. Il comune di Senago non solo ha proclamato il lutto cittadino ha anche organizzato un momento di raccoglimento pubblico.

L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Giulia Tramontano e il bambino che portava in grembo.

Questa sera alle 20.30 al Parco “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in via Padova/Pacinotti davanti alla Panchina Rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, si terrà un momento di raccoglimento alla presenza delle Autorità e di tutta la comunità per stringersi intorno alla famiglia di Giulia e del piccolo, in questo momento di immenso dolore.

Benvenuti i gesti di solidarietà, come un messaggio, un fiore o un disegno…. Vi preghiamo cortesemente di evitare di deporre oggetti o materiali infiammabili ( lumini, candele… ).

